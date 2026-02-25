Тунберг переключилась с Газы на Кубу из-за США

Проект был расширен с первоначальной концепции «флотилии» до полноценного конвоя с морскими, воздушными и сухопутными маршрутами. К участию приглашены общественные организации, профсоюзы и граждане Латинской Америки, Европы и Северной Америки, в числе которых шведская экоактивистка Грета Тунберг, ранее присоединившаяся к гуманитарной миссии в поддержку жителей Газы.