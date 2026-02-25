Тунберг переключилась с Газы на Кубу из-за США

«Конвой “Наша Америка” призывает сообщества всего мира собирать помощь и собираться в Гаване. Днём прибытия конвоя станет 21 марта, и этот более широкий формат позволит обеспечить доставку максимально возможного объёма помощи наиболее эффективно», — сказала Ортега РИА «Новости».
Проект был расширен с первоначальной концепции «флотилии» до полноценного конвоя с морскими, воздушными и сухопутными маршрутами. К участию приглашены общественные организации, профсоюзы и граждане Латинской Америки, Европы и Северной Америки, в числе которых шведская экоактивистка Грета Тунберг, ранее присоединившаяся к гуманитарной миссии в поддержку жителей Газы.
Активистка уточнила, что помощь будет включать непортящиеся продукты, консервы, зерно, товары для детей, базовые медикаменты, фонари, солнечные лампы, батареи, портативные зарядные устройства и финансовые пожертвования. Также в ближайшие дни объявят пункты сбора по разным странам, формируются экипажи и логистические команды для судов и чартерных рейсов.
Ортега подчеркнула, что несмотря на дипломатическую напряжённость, инициатива опирается на принципы международного гуманитарного права и направлена на преодоление последствий экономической блокады Кубы, которая вызвала перебои с электроэнергией, нехватку продуктов и медикаментов, а также социальную напряжённость на острове.
Ранее Life.ru писал, что Россия осудила новые санкции США против Кубы. Заместитель министра иностранных дел Дмитрий Любинский заявил, что ограничения привели к энергодефициту и поставили остров на грань коллапса. В Москве считают действия Вашингтона неправомерными и бесчеловечными.
