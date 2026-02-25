Ричмонд
Законодателя-демократа вывели с выступления президента США перед Конгрессом

Эл Грин развернул плакат со словами «Темнокожие — не обезьяны!».

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Охрана вывела американского законодателя-демократа Эла Грина (от штата Техас) из зала во время выступления президента США Дональда Трампа 24 февраля перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса с ежегодным посланием «О положении страны».

Член нижней палаты законодательного органа развернул плакат со словами «Темнокожие — не обезьяны!». После этого один из охранников вывел его из помещения.

В начале февраля глава вашингтонской администрации подвергся критике со стороны демократов в связи с тем, что опубликовал видеоролик, в котором бывший американский лидер Барак Обама и его супруга Мишель были представлены в образе обезьян.

В марте 2025 года Грин пытался прервать выступления президента США перед обеими палатами Конгресса. Тогда его также вывела из зала охрана.

