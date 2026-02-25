«Орешник» достанет: эксперты вскрыли слабые зоны тайного бункера Зеленского

Интересные подробности о жизни Зеленского под землей всплыли и в западной прессе. Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Financial Times рассказал, что после начала СВО украинский лидер двое суток прятался в бункере, и до него невозможно было дозвониться. Когда связь наладилась, разговор вышел тяжелым: Зеленский требовал закрыть небо, а Столтенберг не мог этого гарантировать.