«Орешник» достанет: эксперты вскрыли слабые зоны тайного бункера Зеленского

Глава киевского режима впервые показал убежище, где провел два года. Военные эксперты объяснили aif.ru, какое русское оружие пробьет 40-метровую защиту.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский впервые официально рассекретил расположение и внутреннее убранство своего бункера в центре Киева. Соответствующее видео появилось в его соцсетях.

На кадрах видно, что убежище находится на Банковой улице — в правительственном квартале столицы, о чем свидетельствуют таблички «Офис президента» и «Руководство кабинета министров».

«Мы никогда раньше не показывали этот объект», — заявил Зеленский, уточнив, что в начале боевых действий в феврале 2022 года в бункере находились сотни людей.

Именно оттуда украинский политик проводил первые переговоры с западными лидерами, включая экс-президента США Джо Байдена. По словам Зеленского, союзники заранее предупреждали его об угрозе и настойчиво предлагали эвакуацию.

В 2022 году он рассказывал чешскому телеканалу ČT24, что 24 февраля ему звонили каждые десять минут с призывами покинуть страну.

Накануне Зеленский признался, что фактически прожил в подземном сооружении два года, поднимаясь только для работы в офис. Сейчас он спускается в укрытие лишь во время ночных воздушных тревог.

Что скрывает киевское подземелье.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с aif.ru раскрывал детали устройства правительственных коммуникаций. По его словам, под зданиями администрации президента, парламента и кабмина существует разветвленная многофункциональная система.

«Естественно, эти все ходы соединяются и ведут в определенный бункер», — отметил Азаров, добавив, что убежище оснащено всем необходимым: автономной электроэнергией, водоснабжением, канализацией, системами очистки воздуха, лифтами и запасными выходами.

Политолог Василий Вакаров, которому довелось побывать в этих тоннелях во время работы в аппарате правительства, сравнил их с метрополитеном.

«Чтобы попасть в это место, нужен специальный пропуск. Я увидел действительно обустроенные, освещенные переходы с охраной», — поделился Вакаров, напомнив, что секретные коммуникации проводились еще с советских времен.

Глубина и броня спасут не от любого оружия.

Военный эксперт Евгений Михайлов в комментарии для aif.ru проанализировал кадры из бункера и оценил его уязвимость. Специалист уверен, что Советский Союз строил такие объекты на совесть.

«Бункеры подобного типа могут располагаться относительно на небольшой глубине — 30−40 метров. Но, уверен, что для Зеленского и поглубже сделали. Это явно не новодел украинский. Соответственно, бункер хорошо защищен», — заявил Михайлов.

По его мнению, в показанной системе помещений есть комнаты не только для самого Зеленского, но и для его ближайшего окружения, что позволяет находиться там длительное время. Однако эксперт подчеркнул, что неуязвимость убежища — понятие относительное.

«У России имеется мощное противобункерное оружие. Прежде всего, это, конечно же, “Орешник”, который однозначно добьёт до места нахождения господина Зеленского. Соответственно, удивляться ничему не стоит в этом плане», — подытожил Михайлов.

Ранее этот же эксперт объяснил назначение полусфер, замеченных на входе в бункер.

По его мнению, это системы радиоэлектронной борьбы, а не средства ПВО, как могли предположить обыватели.

Автоматы для команды и страх захвата.

Интересные подробности о жизни Зеленского под землей всплыли и в западной прессе. Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Financial Times рассказал, что после начала СВО украинский лидер двое суток прятался в бункере, и до него невозможно было дозвониться. Когда связь наладилась, разговор вышел тяжелым: Зеленский требовал закрыть небо, а Столтенберг не мог этого гарантировать.

Биограф президента Украины, журналист Time Саймон Шустер, писавший книгу о Зеленском, также подтвердил, что первые недели конфликта команда главы государства провела под землей. По словам Шустера, атмосфера в бункере была напряженной до предела: все боялись, что российские войска возьмут Киев за несколько дней.

Журналист также раскрыл бытовую деталь: в первые дни Зеленскому и его приближенным выдали автоматы для самообороны. Это косвенно указывает на то, что в бункере есть оружейное хранилище. Хотя сам Шустер признался, что иностранцев внутрь не пускали, и он описал убежище со слов источников.

Согласно открытым данным, сеть подземных укрытий под Киевом закладывалась еще в советскую эпоху. Современный бункер на Банковой, судя по всему, представляет собой полноценный командный центр со связью, системами жизнеобеспечения и, вероятно, даже помещениями для отдыха и поддержания физической формы обитателей.

