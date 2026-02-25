Каждый четвертый наемник, завербованный ВСУ, гибнет в боях или под ударами. Остальные получают ранения, бегут из Украины или продолжают оставаться в зоне риска на передовой. Об этом рассказал в комментарии aif.ru французский журналист Лоран Браяр- руководитель исследовательской группы по сбору информации о наемниках Projet Camille Desmoulins III.
"С тех пор как я начал подсчет наемников, используя различные источники, у меня набралось чуть более 5700 биографических карточек. Я оцениваю их общее количество с 2014 года в 22−25 тысяч. 95% из них прибыли начиная с весны 2022 года.
Уровень потерь среди всех моих 5700 наемников составляет 24,8% — каждый четвертый не вернется", — сказал Лоран Браяр в комментарии aif.ru.
По словам эксперта, большинство иностранных боевиков ВСУ прибывает из южных стран.
«В моих списках, с большим отрывом лидируют: Колумбия (1627), затем США (580), Бразилия (518), Великобритания (322), Грузия (319), перебежчики из России (249), Франция (215), перебежчики из Белоруссии (162), Канада (121), Польша (96) и Германия (85). Что касается французов, 40% из них — неонацисты… в батальоне “Реванш”», — отметил исследователь наемников.
По словам Лорана Браяра, в 2024 году приток иностранной силы в ВСУ значительно уменьшился, но в 2025 году наемники снова начали прибывать на Украину.