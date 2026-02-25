Дмитриев прокомментировал статью NYT про педофилию

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя заголовок авторской статьи New York Times (NYT) от 2014 года, оправдывающий педофилию, назвал нарративы издания «демоническими» и призвал спасти детей.
Дмитриев опубликовал скриншот статьи в то время доцента юрфака Рутгерского университета Марго Каплан от 5 октября 2014 года. Заголовок статьи гласит «Педофилия: расстройство, а не преступление». На скриншоте заметно, что статья обозначена как op-ed contributor, то есть, в ней представлено личное мнение самого автора.
«Демонические нарративы NYT. Спасите детей», — написал глава РФПИ в соцсети X, прикрепив эмодзи с грозовой тучей.