Мексика отправила на Кубу еще 1,2 тыс. тонн гуманитарной помощи

МЕХИКО, 25 февраля. /ТАСС/. Правительство Мексики направило на Кубу еще два корабля военно-морских сил с новым грузом гуманитарной помощи весом 1 193 тонны. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел страны.
«Во исполнение указания президента Клаудии Шейнбаум министерство военно-морских сил сообщает об отправке посредством ВМС Мексики нового груза с гуманитарной помощью в Республику Куба», — указывается в документе.
24 февраля из порта города Веракрус вышли корабли Papaloapan и Huasteco с продовольствием, предназначенным для населения острова. На борту судна Papaloapan находится 1 078 тонн груза, среди которого такие продукты первой необходимости, как фасоль и сухое молоко. Груз корабля Huasteco состоит из 92 тонн фасоли и 23 тонн других продуктов питания. Эти 23 тонны были переданы общественными организациями при поддержке правительства Мехико в центр сбора помощи и являются первой подобной партией.
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Мексика сохраняет традицию солидарности с народами Латинской Америки, в частности с народом Кубы. Расчетное время в пути составит четыре дня.
12 февраля корабли Военно-морских сил Мексики уже доставили на Кубу более 800 тонн гуманитарной помощи. На борту двух кораблей, вышедших из мексиканского порта Веракрус 8 февраля, были продукты первой необходимости: сухое и жидкое молоко, мясные консервы, печенье, рис, фасоль, тунец, растительное масло, а также предметы личной гигиены.
Ситуация вокруг Кубы.
В США 29 января был подписан указ, согласно которому Вашингтон может ввести пошлины на товары из государств, поставляющих нефть на Кубу. В соответствии с этим документом в США формально вводится режим чрезвычайного положения из-за якобы имеющейся угрозы со стороны Кубы. Глава МИД республики Бруно Родригес Паррилья заявил о решительном осуждении этих мер, которые грозят островному государству «тотальной блокадой поставок топлива», «являются нарушением всех принципов международной торговли» и создают «экстремальные условия» для жизни кубинского народа.
В Вашингтоне заявили, что взаимодействуют с руководством в Гаване по ситуации вокруг Кубы ввиду энергетической блокады со стороны США, и выразили мнение, что стороны близки к договоренности.