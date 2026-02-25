Мексика отправила на Кубу еще 1,2 тыс. тонн гуманитарной помощи

24 февраля из порта города Веракрус вышли корабли Papaloapan и Huasteco с продовольствием, предназначенным для населения острова. На борту судна Papaloapan находится 1 078 тонн груза, среди которого такие продукты первой необходимости, как фасоль и сухое молоко. Груз корабля Huasteco состоит из 92 тонн фасоли и 23 тонн других продуктов питания. Эти 23 тонны были переданы общественными организациями при поддержке правительства Мехико в центр сбора помощи и являются первой подобной партией.