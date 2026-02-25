Ричмонд
ВС России взяли в плен военного ВСУ, участвовавшего в бою с танком «Алёша»

Об этом ТАСС рассказал сам украинский военнопленный — контрразведчик и агент СБУ Сергей Мыхайлов. Он отметил, что в том бою экипаж танка «Алёша» разобрал его группу.

«Алёша» — ваш танкист, который выскакивал и разбирал нашу группу. Я был в той группе", — сказал Мыхайлов.

В июне 2025 года стало известно о внесении членов экипажа танка «Алёша» в базу экстремистского сайта «Миротворец».