Мэр Киева пожаловался на недостаточное количество зенитных снарядов и ракет

Кличко заявил о дефиците зенитных боеприпасов и ракет для систем обороны.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко пожаловался, что у города нет достаточного количества зенитных боеприпасов и ракет.

«Нет. Существует дефицит зенитных боеприпасов и ракет для наших систем обороны», — заявил Кличко в интервью испанской газете Mundo, отвечая на вопрос, достаточно ли у города таких снарядов.

Поставки Украине осуществляются по механизму, в рамках которого европейцы платят за производимое в США вооружение, а оно потом передается Киеву. Ранее в феврале министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что перебои в поставках ракет ПВО Украине происходят из-за того, что эти ракеты поставляются напрямую с производств в США, а в запасах у Германии таких ракет больше нет.

