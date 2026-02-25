Мэр Киева пожаловался на недостаточное количество зенитных снарядов и ракет

Поставки Украине осуществляются по механизму, в рамках которого европейцы платят за производимое в США вооружение, а оно потом передается Киеву. Ранее в феврале министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что перебои в поставках ракет ПВО Украине происходят из-за того, что эти ракеты поставляются напрямую с производств в США, а в запасах у Германии таких ракет больше нет.