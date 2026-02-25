Эксперт Киселев: ВС РФ за сутки уничтожили более 150 солдат ВСУ в Константиновке

ЛУГАНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Российские бойцы за сутки уничтожили более 150 солдат Вооруженных сил Украины в Константиновке Донецкой Народной Республики, еще почти 40 украинских военных получили тяжелые ранения. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Виталий Киселев.
«За сутки в Константиновке более 150 [солдат] личного состава ВСУ уничтожено. Порядка 37 — в тяжелом состоянии, ранены. Эвакуация у них [у ВСУ] сложная и несвоевременная», — сказал он.
Ранее Киселев сообщал ТАСС, что солдаты ВСУ пытаются контратаковать у Константиновки, однако техника и пехота не справляются с распутицей.