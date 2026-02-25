Россиянам разъяснили, грозит ли наказание за подключение к Wi-Fi соседа

«Таким образом, само появление незнакомого устройства в списке подключений говорит лишь о том, что к роутеру подключалось чужое оборудование. Этого мало, чтобы утверждать, что интернетом пользовался конкретный человек. Для привлечения к ответственности нужно не только зафиксировать факт постороннего подключения, но и установить, кто именно пользовался сетью, а также каким способом он получил доступ», — объяснил юрист.