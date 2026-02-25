Россиянам разъяснили, грозит ли наказание за подключение к Wi-Fi соседа

Подключение к домашней беспроводной сети без ведома владельца выглядит как использование чужого ресурса. Однако само по себе это ещё не является поводом для привлечения к ответственности человека, который воспользовался сигналом. Главным становится вопрос, пришлось ли ему намеренно преодолевать установленную защиту и какие это повлекло последствия.
Об этом рассказал в беседе с RT доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
«Если роутер работает без пароля, граница между разрешённым и запрещённым оказываётся размытой. Сигнал доступен всем, кто находится в зоне приёма, и подтвердить, что пользователь подключился именно вопреки воле владельца, крайне трудно. Отсутствие настроек безопасности в таких спорах обычно играет против абонента», — отметил юрист.
Отмечается, что доступ, полученный путём подбора пароля, применения специальных программ или скрытного подключения, может расцениваться как целенаправленное вмешательство в работу сети и обращение к охраняемой компьютерной информации.
«С этого момента можно говорить о привлечении нарушителя к ответственности. При этом мера ответственности будет зависеть от того, какие наступили последствия и ограничился ли человек выходом в интернет либо попытался повлиять на данные и работу устройств», — рассказал Виноградов.
По словам собеседника RT, если установлено, что в результате обхода защиты получен доступ к охраняемой законом информации и он стал причиной уничтожения, блокировки, модификации, копирования данных или нарушения работы компьютера или сети, могут применяться следующие меры: штраф до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до 18 месяцев, а также обязательные исправительные работы и даже лишение свободы.
«Таким образом, само появление незнакомого устройства в списке подключений говорит лишь о том, что к роутеру подключалось чужое оборудование. Этого мало, чтобы утверждать, что интернетом пользовался конкретный человек. Для привлечения к ответственности нужно не только зафиксировать факт постороннего подключения, но и установить, кто именно пользовался сетью, а также каким способом он получил доступ», — объяснил юрист.
Потребуются данные, которые связывают доступ с определённым лицом и подтверждают обход защиты, отметил специалист.
«Например, признаки подбора пароля, использование специальных программ, изменение настроек роутера, а также иные технические следы, позволяющие восстановить способ проникновения и привязать его ко времени, месту и конкретному пользователю», — раскрыл эксперт.
По его мнению, владельцу домашней беспроводной сети лучше всегда защищать свой роутер паролем.
«Причём пароль должен быть индивидуальным, а не предустановленным производителем. Также рекомендуется использовать современные протоколы шифрования WPA2 или WPA3, отключить функцию WPS и регулярно обновлять прошивку роутера», — посоветовал собеседник RT.
