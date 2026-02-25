Пленный из ВСУ рассказал, сколько длилась атака танка «Алеша» на колонну ВСУ

Сам Мыхайлов, согласно его воспоминаниям, находился в MaxxPro, которая шла третьей или четвертой в колонне. «Меня выкинуло из машины, я лежал возле МаххРrо. Сильная контузия была, у меня полопались перепонки», — добавил пленный. По его словам, кроме схватки с российским танком ВСУ также ждало минное поле. Как уточнил пленный, его разминирование было задачей, которую они должны были выполнить «любой ценой». «Нас использовали как мясо для дальнейшего контрнаступа», — подчеркнул Мыхайлов.