Пленный из ВСУ рассказал, сколько длилась атака танка «Алеша» на колонну ВСУ

ДОНЕЦК, 25 февраля. /ТАСС/. Атака российского танка «Алеша» на колонну украинской бронетехники в Запорожской области в 2023 году заняла не более двух минут. Об этом рассказал ТАСС участник боя, пленный украинский контрразведчик и агент СБУ Сергей Мыхайлов.
«Это была тупость [командования ВСУ]. Нас просто разыграли. Нас кинули как машину для разминирования и для всего остального. В общей сложности 1,5−2 минуты занял бой», — рассказал Мыхайлов. По его словам, колонна украинской бронетехники должна была положить начало масштабному украинскому контрнаступлению.
Сам Мыхайлов, согласно его воспоминаниям, находился в MaxxPro, которая шла третьей или четвертой в колонне. «Меня выкинуло из машины, я лежал возле МаххРrо. Сильная контузия была, у меня полопались перепонки», — добавил пленный. По его словам, кроме схватки с российским танком ВСУ также ждало минное поле. Как уточнил пленный, его разминирование было задачей, которую они должны были выполнить «любой ценой». «Нас использовали как мясо для дальнейшего контрнаступа», — подчеркнул Мыхайлов.
Прибывшие через сутки к месту уничтожения бронетехники украинские морпехи были удивлены выжившим, они планировали эвакуировать только технику. «Нас похоронили. Самое интересное, что 80% выживших после госпиталей ушли в СОЧ (дезертировали — прим. ТАСС), и я в том числе», — подытожил Мыхайлов.
Дезертиром украинский контрразведчик считался полтора года. Экипаж танка «Алеша» в ходе украинского контрнаступления в 2023 году на запорожском направлении остановил украинскую бронегруппу, уничтожив в неравном бою восемь единиц бронетехники противника. По данным Минобороны РФ, всего в ходе боя потери противника, кроме уничтоженной техники, составили более 100 боевиков убитыми и ранеными. Эту цифру в беседе с ТАСС подтвердил сам пленный.
Позднее президент России Владимир Путин вручил государственные награды членам экипажа.