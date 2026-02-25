Ричмонд
Трамп рассказал, сколько нефти США получили от «нового друга» Америки

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты получили от Венесуэлы более 80 миллионов баррелей нефти. Выступая в Конгрессе, он назвал Каракас «новым другом и партнёром» Америки.

«Мы только что получили от нашего нового друга и партнёра, Венесуэлы, более 80 миллионов баррелей нефти», — сказал американский лидер.

Напомним, что легитимный президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Сильвия Флорес были похищены 3 января и вывезены на территорию США. По официальным данным Каракаса, в результате тех событий погибли около ста человек. По информации СМИ, в ходе операции применялось секретное оружие. После этого Вашингтон получил контроль над нефтяным сектором страны. Трамп объявил о подготовке сделки, согласно которой Индия начнёт закупать нефть у Венесуэлы вместо Ирана.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

