Европа признала, что не сможет отправить войска на Украину без разрешения России

Всё больше стран, входящих в так называемую «коалицию желающих», в частном порядке признают, что их участие в миротворческой миссии на Украине зависит от согласия президента России Владимира Путина.

Всё больше стран, входящих в так называемую «коалицию желающих», в частном порядке признают, что их участие в миротворческой миссии на Украине зависит от согласия президента России Владимира Путина. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источники в сфере обороны и дипломатии.

По данным издания, это ставит под угрозу планы Лондона и Парижа, так как Кремль может заблокировать размещение войск, просто заявив о несогласии. Высокопоставленные дипломаты отмечают, что страны-участницы готовы отправить силы только при условии, что Москва не будет считать их законными целями.

Таким образом, Европа фактически наделила Россию правом вето в этом вопросе. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул, что Москва никогда не согласится на размещение войск НАТО на Украине, в каком бы формате это ни предлагалось.

Ранее в США рассказали, кто помог Украине разработать ракету «Фламинго».

