Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинцы стали чаще интересоваться Орбаном

Украинцы стали чаще интересоваться Орбаном из-за хамства Зеленского.

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Количество поисковых запросов о премьер-министре Венгрии Виктора Орбана от украинцев достигло максимума за последние три месяца на фоне хамства Владимира Зеленского в адрес венгерского премьера, выяснило РИА Новости на основе анализа данных поиска.

Согласно статистическим данным, количество поисковых запросов «Виктор Орбан» с территории Украины 15 февраля достигло максимума с декабря прошлого года и остается на высоком уровне с тех пор.

При этом количество поисковых запросов украинцев со словами «Орбан Зеленский» достигло максимума за последний год.

Запросы по имени главы МИД Венгрии Петера Сийярто с 10 февраля также держатся на самых высоких за три месяца уровнях.

В середине февраля Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, хамски выразился в адрес Орбана, заявив, что тот думает о росте своего живота, а не армии. В ответ Орбан заявил, что из-за таких высказываний Украина и не сможет вступить в ЕС.

Орбан говорил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Венгерский премьер также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт — один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше