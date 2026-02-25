Украинцы стали чаще интересоваться Орбаном

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Количество поисковых запросов о премьер-министре Венгрии Виктора Орбана от украинцев достигло максимума за последние три месяца на фоне хамства Владимира Зеленского в адрес венгерского премьера, выяснило РИА Новости на основе анализа данных поиска.
Согласно статистическим данным, количество поисковых запросов «Виктор Орбан» с территории Украины 15 февраля достигло максимума с декабря прошлого года и остается на высоком уровне с тех пор.
При этом количество поисковых запросов украинцев со словами «Орбан Зеленский» достигло максимума за последний год.
Запросы по имени главы МИД Венгрии Петера Сийярто с 10 февраля также держатся на самых высоких за три месяца уровнях.
В середине февраля Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, хамски выразился в адрес Орбана, заявив, что тот думает о росте своего живота, а не армии. В ответ Орбан заявил, что из-за таких высказываний Украина и не сможет вступить в ЕС.
Орбан говорил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Венгерский премьер также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт — один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.