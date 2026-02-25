Экипажи Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России уничтожили личный состав и опорный пункт ВСУ в зоне ответственности российской «Южной» группировки войск, сообщило Минобороны РФ.
«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили личный состав и опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск “Южная”, — сообщили в военном ведомстве.
Как отметили в министерстве обороны, пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После выполнения боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава провели регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке их к повторному боевому применению.