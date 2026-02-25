Трамп: многие страны продолжат платить пошлины, введенные до решения ВС

«Хорошая новость заключается в том, что почти все страны и корпорации хотят сохранить уже заключенные сделки», — заявил он, выступая 24 февраля вечером перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием «О положении страны». Согласно позиции Трампа, условия для других стран в случае заключения новых торговых сделок с США могут быть «намного хуже». «Поэтому они продолжат работать по успешному направлению, согласованному до злополучного вмешательства Верховного суда», — заявил глава Белого дома.