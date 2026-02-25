Трамп: многие страны продолжат платить пошлины, введенные до решения ВС

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп утверждает, что большое число стран рассчитывают продолжать выплату Вашингтону согласованных ранее таможенных пошлин, несмотря на решение Верховного суда США.
«Хорошая новость заключается в том, что почти все страны и корпорации хотят сохранить уже заключенные сделки», — заявил он, выступая 24 февраля вечером перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием «О положении страны». Согласно позиции Трампа, условия для других стран в случае заключения новых торговых сделок с США могут быть «намного хуже». «Поэтому они продолжат работать по успешному направлению, согласованному до злополучного вмешательства Верховного суда», — заявил глава Белого дома.
По словам американского лидера, пошлины «сохранятся в силе, в соответствии с альтернативными, полностью правомерными с юридической точки зрения и проверенными временем законодательными актами». «Это чуть более сложно, но, возможно, даже лучше», — заявил президент США, добавив, что «для этого не потребуется одобрение со стороны Конгресса».
Верховный суд США 20 февраля признал превышением полномочий введение администрацией президента импортных пошлин в отношении других стран под предлогом Закона об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций (IEEPA). В то же время высшая судебная инстанция не пояснила, должны ли США вернуть уплаченные им ранее в качестве пошлин средства.
2 апреля 2025 года Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Позднее он менял тарифную ставку на импорт товаров из ряда государств. 29 августа апелляционный суд в федеральном округе Колумбия признал, что президент не обладал необходимыми полномочиями для введения многих из объявленных им пошлин. Вашингтонская администрация 4 сентября обратилась в Верховный суд с просьбой отменить упомянутое постановление.