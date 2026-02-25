Ричмонд
«Чёрные люди — не обезьяны»: демократа в США удалили с выступления Трампа

Во время ежегодного послания президента США Дональда Трампа «О положении страны» 24 февраля из зала Конгресса вывели члена Палаты представителей Эла Грина от Демократической партии.

Инцидент произошел в присутствии сенаторов и конгрессменов. Законодатель развернул плакат с надписью о недопустимости расистских сравнений («Чёрные люди — не обезьяны»). После этого сотрудник службы безопасности сопроводил его из зала заседаний.

Ранее в начале февраля Трамп подвергся критике со стороны демократов из-за публикации видеоролика, в котором бывший президент Барак Обама и его супруга Мишель были изображены в образе обезьян.

Это не первый подобный случай. В марте 2025 года Грин уже пытался прервать выступление президента перед обеими палатами Конгресса, и тогда его также вывела охрана.

