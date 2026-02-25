Новая Конституция: что говорят жители Карагандинской области

«Главная задача на пути сохранения и укрепления независимости — внутренняя стабильность и целостность нашего государства. Этот вопрос чётко отражен в проекте нового Основного закона. В нём ёмко и конкретно обозначены компетенции и функции институтов власти, при этом полностью выверен баланс между ними. Согласно новой Конституции, в Казахстане сохраняется президентская форма правления. А Глава государства является гарантом Конституции, обеспечивает бесперебойную, слаженную и системную работу государственного аппарата».