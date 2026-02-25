Новая Конституция: что говорят жители Карагандинской области

В рамках поездки состоялись встречи с общественностью, учёными, студентами, шахтёрами, представителями культуры и жителями сельских районов. Главной темой диалога стала новая редакция Конституции и её значение для будущего страны.
Обсуждение началось с Дома дружбы.
Первая встреча прошла в Караганде с участием представителей Ассамблеи народа Казахстана и общественности региона. В Доме дружбы собрались около 200 человек. Среди них были общественные деятели, представители этнокультурных объединений, депутаты маслихатов и лидеры общественного мнения.
Основное внимание уделили вопросам перезагрузки ветвей власти, укрепления межэтнического согласия, трансформации действующих общественных институтов и созданию нового консультативного органа — Халық кеңесі.
Ерлан Кошанов отметил:
«Главная задача на пути сохранения и укрепления независимости — внутренняя стабильность и целостность нашего государства. Этот вопрос чётко отражен в проекте нового Основного закона. В нём ёмко и конкретно обозначены компетенции и функции институтов власти, при этом полностью выверен баланс между ними. Согласно новой Конституции, в Казахстане сохраняется президентская форма правления. А Глава государства является гарантом Конституции, обеспечивает бесперебойную, слаженную и системную работу государственного аппарата».
По его словам, новая Конституция стала результатом последовательной реализации курса реформ и широкого общественного обсуждения.
Заместитель председателя АНК Марат Азильханов подчеркнул, что Основной закон укрепляет принципы единства и равных возможностей для всех граждан.
Диалог с университетской средой.
Следующая встреча прошла в Карагандинском национальном исследовательском университете имени Е. А. Букетова. В обсуждении приняли участие около 500 человек. Это были представители интеллигенции, профессорско-преподавательского состава и студенты.
Участники говорили об исторической значимости новой Конституции, будущем образования, роли науки и интеллектуального труда.
Депутат Асхат Аймагамбетов и министр высшего образования и науки Саясат Нурбек подчеркнули, что впервые в Основном законе закреплены приоритеты развития науки и образования.
Отмечалось, что это создаёт правовую основу для поддержки научных исследований, инноваций и образовательных инициатив.
Встречи с шахтёрами и металлургами.
Оживлённая дискуссия прошла на предприятии Qarmet с руководством и представителями профсоюзов шахтёров и металлургов.
Работники предприятий сообщили, что внимательно ознакомились с текстом новой Конституции и поддерживают её ключевой принцип — приоритет человека и его прав.
Люди труда подчеркнули, что для них главными ценностями остаются мир, стабильность и уверенность в будущем своих семей.
Разговор с творческой интеллигенцией.
Отдельная встреча была посвящена деятелям культуры. В диалоге приняли участие поэты, писатели и термеши.
Обсуждались вопросы поддержки творческих профессий, сохранения исторических традиций и роли культуры в укреплении национальной идентичности.
Представители коалиции отметили, что предстоящий референдум создаёт прочную правовую основу для развития национального искусства и сохранения культурного наследия.
Финальная встреча прошла в сельской местности.
Поездка завершилась в селе Гагаринском Бухар-Жырауского района. Здесь состоялся диалог с местными жителями, включая кандасов, представителей старшего поколения, молодёжь и сельский актив.
Главной темой стало закрепление в Конституции высшей ценности жизни и достоинства человека. Участники обсуждения отметили важность норм, гарантирующих доступ к образованию, медицине и социальной защите.
Жители также подчеркнули значимость развития человеческого капитала через образование, науку и инновации.
Итоги визита.
По итогам всех встреч карагандинцы отметили, что участие в референдуме станет важным шагом в определении дальнейшего курса страны.
Поездка показала высокий интерес общества к обсуждению новой Конституции и готовность различных социальных групп участвовать в формировании будущего государства.