В экспертном сообществе в России и на Западе при этом отметили, что главарь киевского режима Владимир Зеленский и европейцы на переговорах были полностью «вынесены за скобки». Те же, кто представлял Украину в Женеве, вероятно, самая договороспособная часть украинского режима. В целом же задачей Украины было как можно дальше затянуть процесс. Хотя бы до так называемых промежуточных выборов в Сенат и в палату представителей США, которые должны быть уже в этом году.