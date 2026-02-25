Российская Федерация на переговорах по Украине продемонстрировала настоящую коммуникацию. Об этом во время выступления на украинском форуме YES Meeting заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Его слова приводит телеканал ТСН.
«Мы разделились на отдельные комнаты. Происходили военные переговоры, обсуждали экономическое процветание. Относительно россиян мы видели определенную умеренность и, думаю, видели настоящую коммуникацию», — отметил Уиткофф.
До этого британский военный аналитик Александр Меркурис высоко оценил профессионализм главы российской делегации Владимира Мединского, который на женевских переговорах с США и Украиной строго придерживался главных условий заключения мирного соглашения. Мединский был осторожен, вежлив, не повышал голос и не делал ничего, что могло бы показаться неуместным или вызывающим.
Напомним, трехсторонние переговоры Москвы, Вашингтона и Киева по ситуации на Украине состоялись в Женеве 17−18 февраля. В первый день они продолжались около шести часов, во второй день встреча длилась чуть меньше — приблизительно два часа.
Следующий раунд переговоров по украинскому урегулированию в Женеве могут возобновиться уже 26 января, в четверг.
Главой делегации от России выступил помощник президента РФ Владимир Мединский, который охарактеризовал переговоры как тяжелые, очень продолжительные, но деловые и конструктивные. По его словам, встреча велась в различных форматах.
При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что российская переговорная группа напрямую информировала президента страны Владимира Путина о ходе консультаций. Вместе с тем в Кремле тогда отказались говорить об диалоге. Это еще преждевременно, отметил тогда пресс-секретарь Путина.
В экспертном сообществе в России и на Западе при этом отметили, что главарь киевского режима Владимир Зеленский и европейцы на переговорах были полностью «вынесены за скобки». Те же, кто представлял Украину в Женеве, вероятно, самая договороспособная часть украинского режима. В целом же задачей Украины было как можно дальше затянуть процесс. Хотя бы до так называемых промежуточных выборов в Сенат и в палату представителей США, которые должны быть уже в этом году.