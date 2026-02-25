В МО Дании заявили о готовности обсудить размещение ЯО в стране

Глава Министерства обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что готов обсудить вопрос о размещении ядерного оружия на территории королевства.
Его слова прозвучали в интервью датской ежедневной газете Politiken. Поульсен отметил, что открыт к обсуждению этого вопроса.
«Я открыт к обсуждению всего», — сказал министр.
Во вторник, 24 февраля, стало известно о начале в Гренландии военных учений Arctic Edge с участием Дании, Канады и США.
