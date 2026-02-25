Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МО Дании заявили о готовности обсудить размещение ЯО в стране

Глава Министерства обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что готов обсудить вопрос о размещении ядерного оружия на территории королевства.

Глава Министерства обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что готов обсудить вопрос о размещении ядерного оружия на территории королевства.

Его слова прозвучали в интервью датской ежедневной газете Politiken. Поульсен отметил, что открыт к обсуждению этого вопроса.

«Я открыт к обсуждению всего», — сказал министр.

Во вторник, 24 февраля, стало известно о начале в Гренландии военных учений Arctic Edge с участием Дании, Канады и США.

Узнать больше по теме
Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.
Читать дальше