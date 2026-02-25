Азаров: во время «майдана» бывшие власти Украины допустили серьезные ошибки

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Бывшее руководство Украины совершило несколько критических ошибок во время «майдана» в конце 2013 — начале 2014 года. Об этом заявил в интервью ТАСС экс-премьер страны (2010−2014) Николай Азаров.
«Допущен целый ряд просчетов и серьезных ошибок. Прежде всего, если анализировать все, что началось 21 ноября 2013 года, и последующие события, во-первых, нельзя было допускать события ночи на 30 ноября, когда правоохранительные органы Украины втянулись в подготовленную провокацию, которая была устроена американцами-провокаторами из тех заговорщиков, которые планировали государственный переворот. Я понимаю, что этого очень трудно было избежать тогда, но, тем не менее, надо было сделать все возможное для того, чтобы не допустить этого», — сказал он.
Второй просчет, по словам экс-премьера, относится к декабрю 2013 года, «когда стало ясно, что осуществляется государственный переворот».
«Это были уже и захваты зданий правительственных. Министерство юстиции, министерство сельского хозяйства, киевская мэрия, целый ряд других зданий, филармония, “Украинский дом” и так далее. Вот тут надо было действовать в соответствии с законом. То есть депутат, не депутат, но ты должен отвечать. А как раз самые основные заговорщики были депутатами. Вот здесь стремление усидеть на законодательной базе, ничего не делать привело к печальному исходу, потому что те, кто выступал против нас, — они никакие законы не соблюдали. В каком законе написано, что можно избивать работников правоохранительных органов, или кидать в них бутылки с зажигательной смесью, или убивать их?» — пояснил Азаров.