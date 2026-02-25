Азаров: во время «майдана» бывшие власти Украины допустили серьезные ошибки

«Это были уже и захваты зданий правительственных. Министерство юстиции, министерство сельского хозяйства, киевская мэрия, целый ряд других зданий, филармония, “Украинский дом” и так далее. Вот тут надо было действовать в соответствии с законом. То есть депутат, не депутат, но ты должен отвечать. А как раз самые основные заговорщики были депутатами. Вот здесь стремление усидеть на законодательной базе, ничего не делать привело к печальному исходу, потому что те, кто выступал против нас, — они никакие законы не соблюдали. В каком законе написано, что можно избивать работников правоохранительных органов, или кидать в них бутылки с зажигательной смесью, или убивать их?» — пояснил Азаров.