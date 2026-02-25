В Таиланде заявили, что действия Камбоджи на границе подрывают урегулирование

«Сегодня действует режим прекращения огня. Это должно было стать поворотным моментом на пути к восстановлению доверия и установлению добрососедских отношений. Однако вместо того, чтобы уделять первостепенное внимание примирению, Камбоджа продолжает интернационализировать проблему и подрывать перспективы мира. Камбоджа утверждает, что мы захватываем территорию. Но правда заключается в том, что обе стороны договорились о прекращении огня и согласились, что войска на момент согласования режима прекращения огня должны оставаться там, где они находятся, до окончательного урегулирования путем диалога», — сказал он.