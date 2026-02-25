МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Командование ВСУ в Сумской области доукомплектовало штурмовые подразделения 225-го отдельного штурмового полка дезертирами для отправки в «мясные штурмы». Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«На сумском направлении украинское командование смогло доукомплектовать штурмовые подразделения 225-го ошп дезертирами, нарушителями дисциплины и принудительно мобилизованными, бросив их в очередной “мясной штурм” на позиции группировки “Север” в районе Андреевки. Комплексным огневым поражением вражеская боевая группа уничтожена», — сказали там.
В январе ТАСС со ссылкой на силовиков сообщал, что военнослужащие 225-го отдельного штурмового полка ВСУ похищают военных из смежных подразделений и держат в подвалах. Ранее в силовых структурах также сообщали, что Служба безопасности Украины проверяет подразделения 225-го полка и его командира Олега Ширяева на предмет превышения должностных полномочий.
Как сообщал министр обороны Украины Михаил Федоров, число уклонистов в стране составляет 2 млн, самовольно оставивших части — 200 тыс. человек. На Украине на фоне массового дезертирства и самовольного оставления частей, которые зачастую происходят уже во время пребывания мобилизованных в учебной части, сложился рынок нелегальных услуг по уклонению от военной службы. Организация бегства из части, согласно материалам уголовных дел, стоит от $7 тыс.
С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Первоначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, в апреле 2024 года возраст мобилизации был снижен до 25 лет. 18 мая того же года в стране вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. В соцсетях почти ежедневно появляются видео насильственной мобилизации, в ходе которой сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах. Периодически всплывают факты избиения людей в военкоматах.