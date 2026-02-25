Нулевой налог приняли в Приморье

Налоговые каникулы распространяются на индивидуальных предпринимателей, которые впервые зарегистрировали бизнес и выбрали УСН. Воспользоваться нулевой ставкой смогут, в частности, те, кто занимается ремонтом техники и обуви, бытовыми услугами, уборкой и благоустройством, растениеводством, образовательной деятельностью и охраной исторических объектов. Также льгота действует для гостиниц и кемпингов, библиотек, музеев, учреждений клубного типа, фотоателье, издательств, парикмахерских и салонов красоты, а также ряда обрабатывающих производств.