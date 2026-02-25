Нулевой налог приняли в Приморье

Как пояснил председатель профильного комитета Галуст Ахоян, изменения внесены в связи с поправками в Налоговый кодекс Российской Федерации. Федеральный закон № 425-ФЗ и распоряжение правительства РФ № 4176-р уточнили перечень видов деятельности и критерии для применения льготы с 1 января 2026 года.
Региональный закон приведен в соответствие с новыми федеральными нормами. При этом перечень направлений бизнеса, по которым действует ставка 0%, сохранен в прежнем объеме, всего 35 видов деятельности.
«Налоговые льготы продолжат действовать для тех индивидуальных предпринимателей, которые занялись бизнесом впервые и выбрали режим УСН. В соответствии с распоряжением правительства РФ не платить налог с дохода они смогут до конца текущего года», — пояснил депутат.
Налоговые каникулы распространяются на индивидуальных предпринимателей, которые впервые зарегистрировали бизнес и выбрали УСН. Воспользоваться нулевой ставкой смогут, в частности, те, кто занимается ремонтом техники и обуви, бытовыми услугами, уборкой и благоустройством, растениеводством, образовательной деятельностью и охраной исторических объектов. Также льгота действует для гостиниц и кемпингов, библиотек, музеев, учреждений клубного типа, фотоателье, издательств, парикмахерских и салонов красоты, а также ряда обрабатывающих производств.
Предполагается, что сохранение нулевой ставки поддержит предпринимательскую активность и создаст комфортные условия для старта бизнеса.