Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев назвал демоническими нарративы статьи NYT про педофилию

Нарративы статьи NYT про педофилию — демонические. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Нарративы статьи NYT про педофилию — демонические. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Он опубликовал в социальной сети X скриншот статьи издания с заголовком «Педофилия: расстройство, а не преступление», датированной 2014 годом.

«Демонические нарративы NYT. Спасите детей», — написал Дмитриев.

Ранее глава Министерства торговли США Говард Лютник признался, что посещал остров американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше