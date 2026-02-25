Дмитриев назвал демоническими нарративы статьи NYT про педофилию

Нарративы статьи NYT про педофилию — демонические. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Он опубликовал в социальной сети X скриншот статьи издания с заголовком «Педофилия: расстройство, а не преступление», датированной 2014 годом.
«Демонические нарративы NYT. Спасите детей», — написал Дмитриев.
Ранее глава Министерства торговли США Говард Лютник признался, что посещал остров американского финансиста Джеффри Эпштейна.
