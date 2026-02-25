Ричмонд
Кличко пожаловался на дефицит в Киеве зенитных боеприпасов и ракет для ПВО

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о критической нехватке зенитных боеприпасов и ракет для систем противовоздушной обороны столицы.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о критической нехватке зенитных боеприпасов и ракет для систем противовоздушной обороны столицы. В интервью испанской газете Mundo он прямо ответил, что у города нет достаточного количества таких снарядов.

Поставки вооружений Украине осуществляются по механизму, при котором европейские страны оплачивают произведённое в США оружие, после чего оно передаётся Киеву.

Напомним, глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль пояснил, что перебои с поставками ракет ПВО связаны с тем, что они идут напрямую с американских заводов, а собственных запасов у Германии больше нет.

Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа предупредила Украину о недопустимости ударов по объектам, затрагивающим экономические интересы США.

