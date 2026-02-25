Ричмонд
Дмитриев призвал спасти детей после статьи NYT с оправданием педофилии

Спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев резко раскритиковал заголовок газеты The New York Times, который оправдывал педофилию.

«Демонические нарративы NYT. Спасите детей», — коротко написал он в социальной сети X, сопроводив пост скриншотом статьи.

Материал был опубликован в октябре 2014 года и назывался «Педофилия: болезнь, а не преступление».

Ранее Life.ru писал, что Кирилл Дмитриев призвал к отставке премьер-министра Великобритании Кира Стармера после скандала с выдачей предупреждений педофилам. Тогда он отметил, что политика британской прокуратуры под руководством Стармера позволила тысячам преступников избежать наказания, поскольку они получали лишь формальные предупреждения вместо реальных сроков.

Все самое важное и актуальное в одном месте — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

