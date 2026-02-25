Ранее Life.ru писал, что Кирилл Дмитриев призвал к отставке премьер-министра Великобритании Кира Стармера после скандала с выдачей предупреждений педофилам. Тогда он отметил, что политика британской прокуратуры под руководством Стармера позволила тысячам преступников избежать наказания, поскольку они получали лишь формальные предупреждения вместо реальных сроков.