Трамп: все поставки оружия США Украине полностью оплачиваются НАТО

«Все, что мы направляем Украине, направляется через НАТО, и они платят нам за все», — сказал он.
Трамп Трамп назвал страны НАТО «друзьями и союзниками США», поскольку они «согласились тратить на оборону 5% ВВП».
ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Североатлантический альянс полностью оплачивает все поставляемое Украине американское оружие. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса с ежегодным посланием «О положении страны».
