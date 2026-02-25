Ричмонд
Трамп: все поставки оружия США Украине полностью оплачиваются НАТО

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Североатлантический альянс полностью оплачивает все поставляемое Украине американское оружие. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса с ежегодным посланием «О положении страны».

Источник: Reuters

«Все, что мы направляем Украине, направляется через НАТО, и они платят нам за все», — сказал он.

Трамп Трамп назвал страны НАТО «друзьями и союзниками США», поскольку они «согласились тратить на оборону 5% ВВП».

