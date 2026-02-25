Шарлотт оказался в центре внимания федеральных властей в августе 2025 года после убийства украинской беженки Ирины Заруцкой. Американец Декарлос Браун напал с ножом на 23-летнюю девушку в трамвае, она умерла на месте от полученных ран. Преступника позднее задержали, ему предъявили обвинения в убийстве. Как указывал американский лидер, Браун был рецидивистом — до этого полиция задерживала его по меньшей мере 14 раз, однако он всегда освобождался под залог, причем без выплаты денежных средств.