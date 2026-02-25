Ричмонд
Мать убитой украинской беженки пригласили в Конгресс на выступление лидера США

Дональд Трамп отметил, что добьется правосудия для Ирины Заруцкой.

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Мать убитой в 2025 году в американском Шарлотте (штат Северная Каролина) украинской беженки Ирины Заруцкой присутствует среди гостей на выступлении президента Дональда Трампа перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием «О положении страны».

В ходе своей речи глава Белого дома затронул проблему освобождения под залог рецидивистов, после чего обратился к матери Заруцкой, указав на нее рукой. «Госпожа Заруцкая, мы добьемся правосудия для вашей замечательной дочери Ирины», — сказал он.

Шарлотт оказался в центре внимания федеральных властей в августе 2025 года после убийства украинской беженки Ирины Заруцкой. Американец Декарлос Браун напал с ножом на 23-летнюю девушку в трамвае, она умерла на месте от полученных ран. Преступника позднее задержали, ему предъявили обвинения в убийстве. Как указывал американский лидер, Браун был рецидивистом — до этого полиция задерживала его по меньшей мере 14 раз, однако он всегда освобождался под залог, причем без выплаты денежных средств.

