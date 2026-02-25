Ричмонд
Трамп: США напряженно работают над окончанием конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация напряженно работает над тем, чтобы прекратить военные действия на Украине. Он заявил, что если ему удастся помирить стороны, это станет «девятой войной», которую он прекратил за свое президентство.

Источник: AP 2024

«Этой войны никогда бы не было, если бы я был президентом», — заявил Трамп.

Предыдущий этап трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию прошел в Женеве 17—18 февраля. По информации ТАСС, очередной раунд может состояться в Женеве уже 26 февраля. Глава администрации президента Украины Кирилл Буданов также подтвердил, что встреча запланирована на конец текущей недели, в то время как в Кремле заявили, что окончательную дату еще не согласовали.

