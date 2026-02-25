Трамп: США напряженно работают над окончанием конфликта на Украине

«Этой войны никогда бы не было, если бы я был президентом», — заявил Трамп.
Предыдущий этап трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию прошел в Женеве
Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация напряженно работает над тем, чтобы прекратить военные действия на Украине. Он заявил, что если ему удастся помирить стороны, это станет «девятой войной», которую он прекратил за свое президентство.
