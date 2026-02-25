Трамп: США напряженно работают над окончанием конфликта на Украине

Предыдущий этап трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию прошел в Женеве 17—18 февраля . По информации ТАСС, очередной раунд может состояться в Женеве уже 26 февраля. Глава администрации президента Украины Кирилл Буданов также подтвердил, что встреча запланирована на конец текущей недели, в то время как в Кремле заявили, что окончательную дату еще не согласовали.