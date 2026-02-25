США потребовали от Киева прекратить атаки на американские экономические интересы

Атаки на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) на территории России, через который Казахстан поставляет основную часть нефти на мировые рынки, несколько раз осуществлялись в 2025 году. В частности, 29 ноября одно из выносных причальных устройств на морском терминале КТК под Новороссийском было атаковано украинскими безэкипажными катерами и получило значительные повреждения. В Минэнерго Казахстана после этого назвали недопустимой атаку на объект, который являются частью инфраструктуры международной энергобезопасности. В январе этого года беспилотники атаковали танкеры вблизи инфраструктуры КТК, которые были зафрахтованы для перевозки нефти из Казахстана. МИД республики после этого выразил обеспокоенность случившимся и призвал международных партнеров выработать меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.