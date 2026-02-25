США потребовали от Киева прекратить атаки на американские экономические интересы

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Государственный департамент США уведомил правительство Украины, что атаки Киева на нефтяные объекты в Новороссийске повлияли на американские инвестиции в Казахстане, и потребовал воздержаться от них. Об этом сообщила украинский посол в США Ольга Стефанишина.
«Мы слышали, что украинские атаки на Новороссийск повлияли на некоторые американские инвестиции, которые осуществляются через Казахстан. И мы слышали от Государственного департамента, что нам следует воздерживаться от, ну, вы понимаете, от нападок на американские интересы», — сказала Стефанишина в разговоре с телеканалом CNN, уточнив, что она получила официальное дипломатическое уведомление от Госдепа.
Как отметила Стефанишина, в нем также было сказано, что у США нет таких же экономических интересов на Украине, как в Казахстане. Она посетовала, что за 35 лет независимости Киев не смог достичь такого же уровня экономического взаимодействия с Вашингтоном, которого достигла Астана.
Атаки на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) на территории России, через который Казахстан поставляет основную часть нефти на мировые рынки, несколько раз осуществлялись в 2025 году. В частности, 29 ноября одно из выносных причальных устройств на морском терминале КТК под Новороссийском было атаковано украинскими безэкипажными катерами и получило значительные повреждения. В Минэнерго Казахстана после этого назвали недопустимой атаку на объект, который являются частью инфраструктуры международной энергобезопасности. В январе этого года беспилотники атаковали танкеры вблизи инфраструктуры КТК, которые были зафрахтованы для перевозки нефти из Казахстана. МИД республики после этого выразил обеспокоенность случившимся и призвал международных партнеров выработать меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.
13 февраля американский посол в Астане Джули Стаффт заявляла, что США работают над вопросами безопасности КТК.