Трамп объявил о возвращении уважения к США благодаря его политике

Трамп также перечислил успехи своей администрации в экономике: по его словам, инфляция стремительно падает, доходы растут, а экономика набирает обороты «как никогда прежде». Он добавил, что вооружённые силы и полиция усилены до предела, а дух нации восстановлен.
Ранее Life.ru писал, что Трамп уже обсуждает с окружением возможного преемника и рассматривает два варианта — вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио. Интригу добавляют рейтинги: в раннем опросе Университета Нью-Гэмпшира среди республиканцев Вэнс набирает 53%.
