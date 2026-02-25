Трамп объявил о возвращении уважения к США благодаря его политике

Президент США Дональд Трамп, выступая перед Конгрессом, заявил, что благодаря его политике Америка снова вызывает страх у врагов и уважение в мире. Он подчеркнул, что границы страны сейчас «безопасны как никогда», и отметил, что за последние девять месяцев в Штаты не проник ни один нелегальный иммигрант.