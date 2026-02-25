Ричмонд
Трамп заявил о напряжённой работе над урегулированием конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что усердно работает для содействия урегулированию украинского конфликта. Об этом он сказал во время выступления перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса в ежегодном послании «О положении страны».

«Мы очень напряжённо работаем над тем, чтобы прекратить девятую войну», — сказал он и пояснил — речь идёт о конфликте на Украине.

По словам американского лидера, он помог прекратить восемь других конфликтов. В речи Трамп вновь заявил, что этой войны на Украине не было бы, если бы он тогда занимал пост президента.

По данным западных аналитиков, Трамп надеется завершить активную фазу конфликта к 4 июля 2026 года. В этот день США отметят 250-летие независимости. Однако высокопоставленные европейские и натовские чиновники не видят реальных оснований для скорого мира.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

