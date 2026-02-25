Евродепутат заявил о праве России диктовать условия переговоров

По его оценке, исход боевых действий напрямую влияет на формат и содержание переговорного процесса. Он отметил, что если бы ситуация складывалась иначе, Украина могла бы войти в НАТО, а Россия лишилась бы доступа к Черному морю. Однако, по его словам, текущая динамика позволяет Москве рассчитывать на определяющую роль в будущих договоренностях.