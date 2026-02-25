Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Евродепутат заявил о праве России диктовать условия переговоров

Россия будет формировать повестку мирных переговоров, поскольку не терпит поражения в конфликте.

Россия будет формировать повестку мирных переговоров, поскольку не терпит поражения в конфликте. Такое мнение высказал бывший немецкий дипломат и депутат Европарламента Михаэль фон дер Шуленбург в эфире одного из YouTube-каналов.

По его оценке, исход боевых действий напрямую влияет на формат и содержание переговорного процесса. Он отметил, что если бы ситуация складывалась иначе, Украина могла бы войти в НАТО, а Россия лишилась бы доступа к Черному морю. Однако, по его словам, текущая динамика позволяет Москве рассчитывать на определяющую роль в будущих договоренностях.

Фон дер Шуленбург также заявил, что европейским странам придется учитывать реальное положение дел. Он считает, что переговоры не могут игнорировать результаты многолетнего конфликта, а попытки не признавать сложившуюся ситуацию не приведут к изменению баланса.

Ранее Минобороны России сообщило, что за последние сутки российские войска освободили населенный пункт Риздвянка в Запорожской области. По данным ведомства, потери украинских формирований на различных направлениях составили около 1075 военнослужащих.

Читайте также: Останки мертвой девочки без руки обнаружил мотоциклист в безлюдной зоне.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше