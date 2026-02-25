Трамп: Иран не даёт обещания отказаться от ядерного оружия

Выступая в конгрессе с обращением о состоянии дел в стране, американский лидер отметил, что Тегеран хочет заключить сделку.
«Но мы не слышали заветных слов, что у них никогда не будет ядерного оружия», — добавил Трамп.
Ранее замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи заявил о готовности Тегерана заключить мирную сделку с США.
