Трамп: Иран не даёт обещания отказаться от ядерного оружия

Вашингтон не получает от Ирана «заветных слов» об отказе от разработки ядерного оружия. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Выступая в конгрессе с обращением о состоянии дел в стране, американский лидер отметил, что Тегеран хочет заключить сделку.

«Но мы не слышали заветных слов, что у них никогда не будет ядерного оружия», — добавил Трамп.

Ранее замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи заявил о готовности Тегерана заключить мирную сделку с США.

