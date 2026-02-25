Лазейку для незаконно приватизированных акций хотят закрыть в России

При этом в приватизированное имущество могут входить не только вещи, но и акции, а также доли в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью. Такие активы относятся к «иному имуществу», а не к вещам. При буквальном толковании нормы может возникнуть риск, что правило о 10-летнем сроке будет распространяться только на вещи, а акции и доли окажутся вне его действия. Центр предложил уточнить формулировки.