Лазейку для незаконно приватизированных акций хотят закрыть в России

Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства намерен предложить корректировки к законопроекту о 10-летнем сроке исковой давности по делам о приватизации. Это следует из проекта заключения, подготовленного к заседанию 27 февраля, пишет РБК.

Документ подготовил Исследовательский центр частного права имени С. С. Алексеева при президенте. В нем обращается внимание на то, что правительственный законопроект устанавливает 10-летний срок исковой давности по искам об истребовании имущества, выбывшего из владения государства, регионов или муниципалитетов в результате приватизации.

При этом в приватизированное имущество могут входить не только вещи, но и акции, а также доли в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью. Такие активы относятся к «иному имуществу», а не к вещам. При буквальном толковании нормы может возникнуть риск, что правило о 10-летнем сроке будет распространяться только на вещи, а акции и доли окажутся вне его действия. Центр предложил уточнить формулировки.

Кроме того, юристы указали на необходимость определить единый момент начала течения срока давности. Сейчас в законопроекте упоминаются два основания — день выбытия имущества и день нарушения права.

В целом Совет поддерживает концепцию законопроекта. Предлагаемые изменения могут быть внесены ко второму чтению.

Правительственный документ предусматривает, что срок исковой давности по требованиям о возврате имущества, приватизированного с нарушениями, не может превышать 10 лет со дня нарушения права. Если срок истек, суд обязан отказать в удовлетворении иска.

Летом 2025 года президент Владимир Путин поручил правительству подготовить изменения в законодательство о сроках давности по оспариванию приватизационных сделок. Цель — защита прав добросовестных приобретателей.

В последнее время Генпрокуратура инициировала ряд исков о передаче активов в собственность государства, указывая на нарушения при приватизации в 1990-е годы. В частности, в госсобственность были возвращены активы «Макфы», корпорации СТС и Челябинского электрометаллургического комбината.

Президент подчеркивал, что речь не идет о пересмотре итогов приватизации в целом, однако допускал изъятие бизнеса в случае прямого ущерба безопасности и интересам страны.

