О применении ВСУ мин с доплеровским взрывателем сообщили ВС РФ

Вооруженные силы Украины начали применять мины с взрывателями, реагирующими на изменение радиосигнала. Об этом РИА Новости сообщил замгендиректора компании-производителя дрондетекторов Дмитрий Садовник.
По его словам, устройство оснащается датчиками, которые излучают радиосигнал. При появлении и движении объекта меняется радиофон, после чего срабатывает механизм детонации.
Садовник отметил, что способы обнаружения таких мин схожи с методами выявления беспилотников, поскольку в обоих случаях фиксируется радиосигнал.
Ранее российский военнослужащий сообщал о применении ВСУ тактики «роя дронов» на Краснолиманском направлении. По его данным, несколько беспилотников запускаются одновременно и движутся на малой высоте. В определенный момент они могут разделяться и атаковать цель с разных направлений.
