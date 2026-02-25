Трамп может обязать банки проверять гражданство клиентов

Сейчас банки в США работают по правилам «знай своего клиента», которые направлены на борьбу с отмыванием денег и финансовыми преступлениями. Они собирают паспорта и номера социального страхования, однако не обязаны фиксировать статус гражданства и передавать такие сведения государству. Запрета на открытие счетов для неграждан не существует.