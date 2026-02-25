Трамп может обязать банки проверять гражданство клиентов

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность обязать банки собирать информацию о гражданстве своих клиентов. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Wall Street Journal.
По данным издания, обсуждается вариант издания исполнительного указа или принятия других мер через Министерство финансов. Речь может идти о требовании предоставлять документы, подтверждающие гражданство, как новым, так и действующим клиентам для сохранения банковских счетов.
Сейчас банки в США работают по правилам «знай своего клиента», которые направлены на борьбу с отмыванием денег и финансовыми преступлениями. Они собирают паспорта и номера социального страхования, однако не обязаны фиксировать статус гражданства и передавать такие сведения государству. Запрета на открытие счетов для неграждан не существует.
Источники отмечают, что обсуждение вызвало обеспокоенность у банков. Представители отрасли обратились в Министерство финансов и поставили под сомнение правовые основания инициативы.
Пресс-секретарь Белого дома Куш Десаи заявил, что никаких окончательных решений не принято, а любые сообщения о выработке политики до официального объявления являются спекуляцией.
После публикации сенатор от штата Арканзас Том Коттон сообщил, что намерен внести законопроект, который запретит банкам открывать счета нелегальным иммигрантам. Он выразил поддержку мерам по ограничению их доступа к финансовой системе.
Один из рассматриваемых вариантов предполагает расширение полномочий Сети по борьбе с финансовыми преступлениями при Министерстве финансов. Эта структура контролирует исполнение законов о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма и устанавливает требования к идентификации клиентов.
Ранее администрация уже использовала механизмы финансового контроля в рамках расследования мошенничества с пособиями в Миннесоте. В январе регулятор обязал банки в двух округах штата сообщать о зарубежных операциях на сумму свыше 3 тыс. долларов, что ниже стандартного порога в 10 тыс. долларов для отчетности по операциям с наличными.
Вопрос о возможном ужесточении требований к банкам остается на стадии обсуждения. Окончательное решение, как подчеркивают в администрации, будет объявлено только после одобрения президентом.
Читайте также: Останки мертвой девочки без руки обнаружил мотоциклист в безлюдной зоне.