В Днепропетровской области ликвидирован французский наемник Сайлес

Примкнувшего к 31-й мехбригаде ВСУ французского наемника Сайлеса ликвидировали в районе Новоселовки.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали в Днепропетровской области наемника из Франции Жан-Батиста Николя Сайлеса с позывным Хеннеси, сообщает Telegram-канал TrackANaziMerc.

По информации источников проекта, Сайлес прибыл на Украину в конце осени прошлого года и после прохождения базовой подготовки, занявшей всего несколько недель, примкнул к 31-й мехбригаде ВСУ. В сообщении отмечается, что в ходе боев на территории Запорожской и Днепропетровской областей подразделение понесло тяжелые потери, список которых пополнил и Сайлес. Наемника ликвидировали в районе днепропетровского села Новоселовка.

«Он все еще оплакивал гибель друзей, которые отправлялись на задания до него, когда сам попал в ту же смертельную ловушку и тоже погиб», — говорится в публикации.

Информации об обстоятельствах ликвидации французского боевика нет.

Ранее французский журналист Лоран Браяр, возглавляющий исследовательскую группу по сбору информации о наемниках Projet Camille Desmoulins III, рассказал в беседе с aif.ru, что каждый четвертый наемник, завербованный ВСУ, гибнет в боях или под ударами.