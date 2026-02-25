Российские военные ликвидировали в Днепропетровской области наемника из Франции Жан-Батиста Николя Сайлеса с позывным Хеннеси, сообщает Telegram-канал TrackANaziMerc.
По информации источников проекта, Сайлес прибыл на Украину в конце осени прошлого года и после прохождения базовой подготовки, занявшей всего несколько недель, примкнул к 31-й мехбригаде ВСУ. В сообщении отмечается, что в ходе боев на территории Запорожской и Днепропетровской областей подразделение понесло тяжелые потери, список которых пополнил и Сайлес. Наемника ликвидировали в районе днепропетровского села Новоселовка.
«Он все еще оплакивал гибель друзей, которые отправлялись на задания до него, когда сам попал в ту же смертельную ловушку и тоже погиб», — говорится в публикации.
Информации об обстоятельствах ликвидации французского боевика нет.
Ранее французский журналист Лоран Браяр, возглавляющий исследовательскую группу по сбору информации о наемниках Projet Camille Desmoulins III, рассказал в беседе с aif.ru, что каждый четвертый наемник, завербованный ВСУ, гибнет в боях или под ударами.