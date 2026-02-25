В Днепропетровской области ликвидирован французский наемник Сайлес

По информации источников проекта, Сайлес прибыл на Украину в конце осени прошлого года и после прохождения базовой подготовки, занявшей всего несколько недель, примкнул к 31-й мехбригаде ВСУ. В сообщении отмечается, что в ходе боев на территории Запорожской и Днепропетровской областей подразделение понесло тяжелые потери, список которых пополнил и Сайлес. Наемника ликвидировали в районе днепропетровского села Новоселовка.