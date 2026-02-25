В «Ахмате» заявили о ликвидации расчетов БПЛА «Стрикс» под Харьковом

Бойцы из спецназа «Ахмат» ликвидируют украинские расчеты БПЛА «Стрикс» в Харьковской области. Об этом рассказал оператор БПЛА батальона «Ваха» спецназа с позывным Газон.
«На нашем участке работает отряд БПЛА противника “Стрикс”. С ними вступаем в противостояние», — сказал военнослужащий.
Командир батальона с позывным Ваха отметил, что расчеты БПЛА в круглосуточном режиме работают на выявление украинских военных и операторы дронов являются приоритетной целью.
Ранее сообщалось, что российские бойцы поразили пункты управления БПЛА ВСУ в Харьковской области, а также склады боеприпасов и скопления боевой техники и живой силы.
