Посол Украины в США Стефанишина сообщила о демарше после атак ВСУ в Черном море

Речь идет об атаке, произошедшей в конце ноября 2025 года. Под ударом ВСУ оказался морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), расположенный под Новороссийском. Повреждения получило одно из выносных причальных устройств, после чего его эксплуатация была приостановлена, а погрузка нефти — ограничена. В КТК заявляли, что утечки нефти в акваторию Черного моря не произошло, пострадавших не было.