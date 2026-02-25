В ЕАЭС готовят соглашение о признании ученых званий

Совет Евразийской экономической комиссии направил в государства Союза проект Соглашения о взаимном признании документов об ученых званиях, деп хабарлайды DKNews.kz.
Теперь документ должен пройти внутригосударственные процедуры, необходимые для его подписания.
Как разрабатывался документ.
Проект соглашения готовила профильная рабочая группа. В нее вошли представители компетентных органов всех стран «пятерки». В работе участвовали сотрудники Евразийской экономической комиссии.
Главным принципом будущего соглашения станет взаимное прямое признание документов об ученых званиях. Особенно это важно при трудовой миграции внутри Союза.
Что изменится для ученых.
После вступления документа в силу преподавателям и исследователям станет значительно проще работать в других странах ЕАЭС.
Им не придется проходить дополнительные процедуры подтверждения своих званий. Они смогут сразу осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с присвоенным статусом.
Это означает сокращение бюрократии. Ускорение трудоустройства. Расширение возможностей карьерного роста.
Почему это важно для экономики Союза.
В ЕЭК подчеркивают, что соглашение напрямую связано с одной из ключевых свобод интеграции.
«Подписание этого Соглашения станет важным вкладом в обеспечение “четвертой свободы” — свободы перемещения рабочей силы», — заявил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов. — Упрощение признания ученых званий позволит университетам и научным центрам Союза привлекать лучшие кадры, а исследователям — реализовывать свой потенциал вне зависимости от того, в какой стране ЕАЭС выдан диплом".
Какие эффекты ожидаются.
Эксперты отмечают, что соглашение может существенно повлиять на развитие науки и образования в регионе.
Оно поможет университетам привлекать сильных специалистов. Усилит научную мобильность. Упростит международные академические проекты. Повысит конкурентоспособность научных центров ЕАЭС.
Что дальше.
Следующий этап — завершение внутригосударственных процедур в странах Союза. После этого документ может быть подписан и вступит в силу.
Ожидается, что это станет одним из важных шагов к формированию общего образовательного и научного пространства ЕАЭС.