Компания из Иркутска подпала под новые санкции Великобритании

Власти расширили антироссийских список, включив бизнес из 14 регионов РФ.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 25 февраля. Власти Великобритании расширили санкционные списки, включив в них 27 российских компаний, зарегистрированных в 14 субъектах РФ. В том числе одну компанию из Иркутска, следует из документа МИД Соединенного королевства.

Всего в рамках последнего обновления санкционного перечня список был расширен на 279 позиций, из которых 240 — юридические лица. По данным британского Форин офиса, в общей сложности антироссийские санкции Великобритании распространяются уже примерно на 3 тысячи физических лиц, компаний и судов.

Ранее губернатор Иркутской области отмечал, что регион, как экспортно ориентированный регион, продолжает сталкиваться с последствиями санкций против России, что снижает налоговые поступления и ограничивает возможности развития. Кобзев отметил, что совместные предложения регионов помогут укрепить бюджетную обеспеченность и адаптировать экономику к новым условиям.