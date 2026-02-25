Польша, Прибалтика и Украина планировали сорвать размещение ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии, используя белорусскую оппозицию. Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с планами оппозиционных структур.
По его данным, ещё в 2025 году на мероприятиях с участием польских и украинских представителей обсуждалась координация действий для создания медийного фона, который должен был сформировать у Запада ощущение «эскалации» со стороны Минска и Москвы.
Инициаторы надеялись вызвать негативную реакцию администрации Дональда Трампа. Напомним, «Орешник» был размещён в Белоруссии в декабре 2025 года и заступил на боевое дежурство.
Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа предупредила Украину о недопустимости ударов по объектам, затрагивающим экономические интересы США.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.