Президент Узбекистана встретился с премьер-министром Беларуси — подробности

Собеседники отметили достигнутый высокий уровень сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической сфере. По итогам прошлого года товарооборот вырос на 25% и достиг почти $1 млрд. Расширяется кооперация ведущих предприятий в приоритетных отраслях.