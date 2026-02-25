Президент Узбекистана встретился с премьер-министром Беларуси — подробности

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с премьер-министром Беларуси Александром Турчиным, сообщает пресс-служба главы республики.
«Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял Премьер-министра Республики Беларусь Александра Турчина, пребывающего в нашей стране с официальным визитом. В начале встречи высокий гость передал главе нашего государства теплые приветствия и пожелания Президента Беларуси Александра Лукашенко», — говорится в сообщении.
Предметом обсуждения стали актуальные вопросы дальнейшего расширения узбекско-белорусских отношений многопланового партнерства в контексте реализации договоренностей на высшем уровне.
Собеседники отметили достигнутый высокий уровень сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической сфере. По итогам прошлого года товарооборот вырос на 25% и достиг почти $1 млрд. Расширяется кооперация ведущих предприятий в приоритетных отраслях.
«Подчеркнута важность формирования новой экономической повестки за счет продвижения совместных проектов в машиностроении, электротехнике, фармацевтике, текстильной и пищевой промышленности, аграрном секторе и других направлениях», — говорится в сообщении.
Стороны подчеркнули необходимость активизации межрегиональных контактов и культурно-гуманитарного обмена.