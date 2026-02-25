Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Узбекистана встретился с премьер-министром Беларуси — подробности

Стороны подчеркнули важность формирования новой экономической повестки за счет продвижения совместных проектов в машиностроении, электротехнике, фармацевтике, текстильной и пищевой промышленности, аграрном секторе и других направлениях.

Источник: Reuters

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с премьер-министром Беларуси Александром Турчиным, сообщает пресс-служба главы республики.

«Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял Премьер-министра Республики Беларусь Александра Турчина, пребывающего в нашей стране с официальным визитом. В начале встречи высокий гость передал главе нашего государства теплые приветствия и пожелания Президента Беларуси Александра Лукашенко», — говорится в сообщении.

Предметом обсуждения стали актуальные вопросы дальнейшего расширения узбекско-белорусских отношений многопланового партнерства в контексте реализации договоренностей на высшем уровне.

Собеседники отметили достигнутый высокий уровень сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической сфере. По итогам прошлого года товарооборот вырос на 25% и достиг почти $1 млрд. Расширяется кооперация ведущих предприятий в приоритетных отраслях.

«Подчеркнута важность формирования новой экономической повестки за счет продвижения совместных проектов в машиностроении, электротехнике, фармацевтике, текстильной и пищевой промышленности, аграрном секторе и других направлениях», — говорится в сообщении.

Стороны подчеркнули необходимость активизации межрегиональных контактов и культурно-гуманитарного обмена.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше