Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мерц прибыл в Пекин в рамках первого официального визита в КНР

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл в Пекин в рамках первого официального визита в Китай.

Источник: Аргументы и факты

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл в Пекин в рамках первого официального визита в Китай, передает местное агентство Xinhua.

«Канцлер Германии Фридрих Мерц в среду прибыл в Пекин, начав официальный визит в Китай, который продлится до четверга», — говорится в публикации.

Известно, что в ходе визита канцлер ФРГ проведёт переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и премьером Государственного совета КНР Ли Цяном. В центре обсуждения окажутся вопросы двусторонних отношений и темы, представляющие взаимный интерес.

Это первая поездка Мерца в КНР после вступления в должность канцлера. В возглавляемую им делегацию входят представители руководства около 30 ведущих германских компаний.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше