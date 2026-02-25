Мерц прибыл в Пекин в рамках первого официального визита в КНР

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл в Пекин в рамках первого официального визита в Китай, передает местное агентство Xinhua.
«Канцлер Германии Фридрих Мерц в среду прибыл в Пекин, начав официальный визит в Китай, который продлится до четверга», — говорится в публикации.
Известно, что в ходе визита канцлер ФРГ проведёт переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и премьером Государственного совета КНР Ли Цяном. В центре обсуждения окажутся вопросы двусторонних отношений и темы, представляющие взаимный интерес.
Это первая поездка Мерца в КНР после вступления в должность канцлера. В возглавляемую им делегацию входят представители руководства около 30 ведущих германских компаний.