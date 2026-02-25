Ричмонд
«Коалиция желающих» подтвердила планы отправить войска на Украину

Лидеры стран так называемой «коалиции желающих» подтвердили намерение направить войска на Украину в рамках «гарантий безопасности».

Лидеры стран так называемой «коалиции желающих» подтвердили намерение направить войска на Украину в рамках «гарантий безопасности». Об этом говорится в заявлении, распространённом канцелярией британского премьера Кира Стармера по итогам переговоров.

Ранее, 6 января, в Париже состоялась встреча на высшем уровне, где обсуждались гарантии для Киева и была подписана декларация о возможном размещении войск после мирного соглашения.

В новом заявлении уточняется, что многонациональные силы будут действовать при поддержке США. Участники также приветствовали усилия Вашингтона по мирному урегулированию и подчеркнули необходимость участия всех заинтересованных сторон.

Кроме того, «коалиция» подтвердила намерение усиливать экономическое давление на Россию, включая новые санкции.

Ранее сообщалось, что всё больше стран, входящих в так называемую «коалицию желающих», в частном порядке признают, что их участие в миротворческой миссии на Украине зависит от согласия президента России Владимира Путина.

