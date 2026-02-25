Ричмонд
Билл Гейтс признался, что у него были романы с женщинами из России

Билл Гейтс извинился перед сотрудниками своего фонда за связи с Эпштейном и признал романы с русскими женщинами.

Источник: Аргументы и факты

Основатель Microsoft Билл Гейтс принёс извинения сотрудникам своего фонда за контакты со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном, признав, что эти отношения нанесли ущерб репутации организации. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Гейтс подчеркнул, что не участвовал в преступлениях Эпштейна, но назвал общение с ним огромной ошибкой. В ходе беседы с командой фонда он также признал, что во время брака у него были романы на стороне, в том числе с двумя россиянками.

«Я не делал ничего противозаконного… У меня был роман с русским игроком в бридж и с русским ядерным физиком», — цитирует газета его слова.

По данным издания, Гейтс выразил сожаление, что его личные решения «бросили тень» на работу фонда.

При этом в январе представитель Гейтса называл информацию о связи с русскими женщинами абсурдом.

В середине февраля генпрокурор США Пэм Бонди опубликовала список, включающий свыше 300 известных личностей, которые фигурируют в материалах дела Эпштейна. В списке указаны Барак и Мишель Обама, Билл и Хилари Клинтон, Камала Харрис, Джо Байден, принц Гарри, Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Боно, Вуди Аллен и другие.

