Царев: войска РФ начали бои за центр Кривой Луки на славянском направлении

Продвигающиеся на славянском направлении российские подразделения начали бои за центр села Кривая Лука, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
«Идет активный штурм Кривой Луки: ВС РФ, разрушив переправы, заблокировали северные подступы к селу, прощупывают южные, а с восточных зашли, закрепились и ведут бои в центре», — написал он.
Экс-парламентарий упомянул о занятии российскими военными расположенного в 15 километрах от Кривой Луки села Липовка. Царев сообщил, что в настоящее время подразделения РФ прорываются с юга к находящемуся рядом с этим населенным пунктом селу Рай-Александровка.
Ранее сообщалось о переходе под контроль российских войск восточной части Кривой Луки. По словам военного блогера Юрия Подоляки, продвижение подразделений РФ в этом населенном пункте, а также освобождение ими Липовки указывает на истощение сил ВСУ на данном участке.
Блогер заявил о быстром ухудшении положения украинских боевиков в районе Рай-Александровки. Подоляка отметил, что начало боев за это село осложнит ситуацию для ВСУ на всем славянском направлении.