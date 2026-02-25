Ричмонд
Царев: войска РФ начали бои за центр Кривой Луки на славянском направлении

Экс-депутат Рады сообщил, что российские военные заблокировали подступы к Кривой Луке и активно штурмуют это село.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающиеся на славянском направлении российские подразделения начали бои за центр села Кривая Лука, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

«Идет активный штурм Кривой Луки: ВС РФ, разрушив переправы, заблокировали северные подступы к селу, прощупывают южные, а с восточных зашли, закрепились и ведут бои в центре», — написал он.

Экс-парламентарий упомянул о занятии российскими военными расположенного в 15 километрах от Кривой Луки села Липовка. Царев сообщил, что в настоящее время подразделения РФ прорываются с юга к находящемуся рядом с этим населенным пунктом селу Рай-Александровка.

Ранее сообщалось о переходе под контроль российских войск восточной части Кривой Луки. По словам военного блогера Юрия Подоляки, продвижение подразделений РФ в этом населенном пункте, а также освобождение ими Липовки указывает на истощение сил ВСУ на данном участке.

Блогер заявил о быстром ухудшении положения украинских боевиков в районе Рай-Александровки. Подоляка отметил, что начало боев за это село осложнит ситуацию для ВСУ на всем славянском направлении.

