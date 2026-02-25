Трамп возмутился поведением демократов, не вставших в память об убитой украинке

Во время ежегодного обращения президента США Дональда Трампа к Конгрессу произошёл инцидент, связанный с памятью убитой украинской беженки Ирины Заруцкой. Трамп призвал к справедливости в деле её убийцы и обратил внимание, что представители Демократической партии не встали, когда он говорил о погибшей.