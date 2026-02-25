Ричмонд
Трамп возмутился поведением демократов, не вставших в память об убитой украинке

Во время ежегодного обращения президента США Дональда Трампа к Конгрессу произошёл инцидент, связанный с памятью убитой украинской беженки Ирины Заруцкой.

Во время ежегодного обращения президента США Дональда Трампа к Конгрессу произошёл инцидент, связанный с памятью убитой украинской беженки Ирины Заруцкой. Трамп призвал к справедливости в деле её убийцы и обратил внимание, что представители Демократической партии не встали, когда он говорил о погибшей.

«Как можно было не встать?» — возмутился президент.

Мать Заруцкой находилась в зале рядом с вдовой активиста Чарли Кирка.

Напомним, 22 августа 2025 года Заруцкая была смертельно ранена бездомным в общественном транспорте в Шарлотте (Северная Каролина). Обвиняемый — афроамериканец Декарлос Браун-младший, ранее судимый за вооружённое ограбление.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в своём ежегодном обращении к Конгрессу заявил, что враги Америки испытывают страх перед страной, а сама она вновь пользуется уважением в мире — возможно, как никогда прежде.

